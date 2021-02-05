“إنتر” يفتتح الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي بمواجهة “فيورنتينا”

يفتتح “إنتر” الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي بمواجهة “فيورنتينا”، بملعب أرتيميو فرانكي.

الفريقان؛ تقابلا هذا الموسم في مباراتيْن؛ انتهت الأولى في الدوري لصالح “إنتر” بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما كانت الثانية في كأس إيطاليا وحسمها “إنتر” أيضًا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل “إنتر” المركز الثاني برصيد 44 نقطة خلف “ميلان” المتصدر، بفارق نقطتين، بينما يسعى “فيورنتينا” لتحسين وضعيته في جدول الترتيب إذ يحتل المركز الـ 11 برصيد 22 نقطة.

وخسر “إنتر” مباراته في الدوري الإيطالي أمام نظيره “يوفنتوس” بهدفين لهدف على أرضه، وخسر “فيورنتينا” مباراته أمام “تورينو” الجمعة الماضي.

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