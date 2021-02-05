الأهلي بنغازي يشد الرحال إلى الأسكندرية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي إلى جمهورية مصر وذلك من أجل الدخول في معسكر قصير قبل المباراة المنتظرة في الدور الإثنين والثلاثين مكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيواجه فريق المشوار الطويل في هذا الدور فريق موتيما بيمبي الكونغولي في الـ 14 من شهر فبراير الجاري في مباراة الذهاب.

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