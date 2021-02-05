اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يشد الرحال إلى الأسكندرية

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي إلى جمهورية مصر وذلك من أجل الدخول في معسكر قصير قبل المباراة المنتظرة في الدور الإثنين والثلاثين مكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيواجه فريق المشوار الطويل في هذا الدور فريق موتيما بيمبي الكونغولي في الـ 14 من شهر فبراير الجاري في مباراة الذهاب.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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