اتحاد الدراجات يناقش فترة تسجيل الأندية بالاتحادات الفرعية

ناقش الاتحاد الليبي للدراجات بنوذ جدول الأعمال التي تضمنت إنتهاء فترة تسجيل الأندية بالاتحادات الفرعية ومتابعة لجنة المسابقات للإجراءات المتبعة وتقديم القوائم والاشتراكات، كما تمت مناقشة دعوة الحكام الراغبين في التحكيم لهذا الموسم عن طريق الاتحادات الفرعية ومناقشة مدارس الناشئين والوقوف على آخر الأعمال، كما تم التطرق لتنظيم طواف شمال إفريقيا وإعداد دراسة شاملة للتنظيم بعدما وردت الموافقة من ثلاثة دول ومازلت المشاورات مع دول أخرى.

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