اختتام الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديميات ومدارس الناشئين

بنغازي 05 فبراير 2021 (وال)- اختتمت بمدرج كلية العلوم في جامعة بنغازي، الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديميات ومدارس الناشئين والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع بواقع 56 ساعة تدريبية شملت الجوانب النظرية والعملية.

هذا وقد حضر حفل الختام عميد كلية العلوم الدكتور يونس بن عامر، وكيل كلية العلوم الدكتور رجب العقيلي، ومدير إدارة تقنية المعلومات بجامعة بنغازي الدكتور يونس البدري، والأمين العام للجنة الأولمبية الليبية المهندس خالد الزنكولي، ورئيس الأكاديمية الأولمبية الليبية الدكتور حدهم العابد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الأستاذة عواطف أبو شويشة، ورئيس الاتحاد النسائي، رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى أبو فراج، ورؤساء الاتحادات العامة للكاراتيه والسباحة وكرة الطاولة.

وأشاد الحاضرون بإقامة مثل هذه الدورات معربين عن أملهم في أن تسهم مثل هذه الدورات في الرفع من مستوى القدرات البشرية وصقل مهاراتها، مؤكدة على مدى تعاون الأكاديمية الأولمبية الليبية، ومكتب الشباب والرياضة من خلال القدرات والكفاءات العلمية من جامعة بنغازي، ضمن كوادر الأكاديمية الأولمبية الليبية.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع شهادات التقدير للجهات التي أسهمت في نجاح الدورة، وأيضًا شهادات إتمام الدورة على المشاركين. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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