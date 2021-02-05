“خاص”| ضمن منافسات كرة السلة…  الهلال يتفوق على التحدي  والأهلي بنغازي يعبر المروج

بنغازي 05 فبراير 2021 (وال)- شهد مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي الخميس، انطلاق منافسات الجولة الأولى من دوري المنطقة الشرقية لكرة السلة تحت 20 عامًا، والذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد الفرعي في المدينة بإقامة مباراتين على التوالي.

ففي اللقاء الأول نجحت سلة فريق الهلال في التفوق على فريق التحدي بفارق ( 26 ) نقطة، بواقع ( 93 ) مقابل ( 67 ) نقطة، حيث تمكنت سلة الهلال في الربع الأول من التفوق والظفر بنتيجة هذا الربع لمصلحتها بفارق ( 12 ) نقطة، بواقع ( 18 ) مقابل ( 6 ) نقاط، ففي الربع الثاني أرتفع نسق المباراة إلى الأفضل خاصة من جانب لاعبي التحدي، الذي تحسن أدائه كثيرًا عن الربع الأول، لتنتهي مجريات الربع الثاني بالتعادل ( 22 ) نقطة لكل منهما، لتكون نتيجة الشوط الأول هلالية بنتيجة ( 40 ) مقابل ( 28 ) نقطة.

وشهد النصف الثاني من المقابلة، بالتحديد في الربع الثالث إثارة وتشويق بين الفريقين، وتفنن كل منهم في تسجيلهم للنقاط، حيث حسمت سلة الهلال الربع الثالث لصالحها بفارق نصف سلة، بواقع (20) مقابل ( 19 ) نقطة، في حين انتهى الربع الأخير للهلال أيضًا بفارق ( 13 )، بواقع ( 33 ) مقابل ( 20 ) نقطة، لتكون محصلة الشوط الثاني هلالية بنتيجة ( 53 ) مقابل ( 39 ) نقطة.

يُشار إلى أن هذا اللقاء توسطه ثنائي تحكيمي متكون من جلال الورفلي حكمًا أولا، ومحمد بن صريتي حكمًا ثانيًا، بينما تكونت طاولة التحكيم من أمال العقوري مسجل، وأحمد البرعصي مسجل إلكتروني، وفهيم السعيطي ميقاتي، وعبد الحميد الحمري ميقاتي 24 ث .

الأهلي يعبر المروج

في المباراة الثانية، بمجمع سليمان الضراط في بنغازي عبر فريق الأهلي ضيفه المروج بفارق ( 10 ) نقاط، بواقع ( 66 ) مقابل ( 56 ) نقطة، في مباراة توسطها ثنائي تحكيمي تكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وخالد أحنيش حكمًا ثانيًا، حيث تمكن الأهلي في الربع الأول من التفوق بفارق ( 10 ) نقاط، بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 11 ) نقطة، وكرّر الأهلي تقدمه على صعيد النتيجة في الربع الثاني الذي انتهى أهلاويًا بفارق سلة وحيدة، بواقع ( 19 ) مقابل (17) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول ( 40 ) نقطة للأهلي مقابل ( 28 ) نقطة للمروج.

في الربع الثالث من المواجهة، شهد انتفاضة كبيرة لدى لاعبي الأهلي، الذي بدوره حسم ثالث الأرباع لمصلحته بنتيجة ( 12 ) مقابل ( 7 ) نقاط، بينما حقق المروج الانتصار في أخر أرباع اللقاء، بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 14 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني مرجاوية بنتيجة ( 28 ) مقابل ( 26 ) نقطة.

يُشار إلى أن طاولة تحكيم المباراة تكونت من أحمد البرعصي مسجلا، ومعتز أخليف مسجل إلكتروني، وفهيم السعيطي ميقاتي، وعادل الورفلي ميقاتي 24 ث. ( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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