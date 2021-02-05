عبد الهادي زيدان يُعزز تشكيلة  فريق دارنس

درنة 05 فبراير 2021 ( وال )- نجح مجلس إدارة نادي دارنس في التعاقد مع اللاعب عبد الهادي زيدان، وذلك من أجل تعزيز وتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، قادمًا إليه من صفوف فريق النصر.

وجاء هذا التعاقد من قبل إدارة النادي، بعد أن تكللت كل المفاوضات بين الطرفين بنجاح، فضلاً على أن اللاعب ذاته اجتاز كل الكشوفات والفحوصات الطيبة بطريقة سليمة، بموجب عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

ويمتلك زيدان المولود في الخامس من شهر سبتمبر من العام 1990 م، خبرة كبيرة في الدوري الممتاز، كيف لا وهو الذي لعب أول مباراة مع فريق النصر موسم 2007، وعمره لم يتعدى 16 ربيعًا.

هذا وتواصلت رحلة عبد الهادي زيدان مع النصر على مدى 13 موسمًا، ارتدى فيها شارة قائد الفريق في 4 مواسم متتالية، حقق فيها كأس ليبيا 2010، وبطولة الدوري الليبي موسم 2018، كما وسبق للاعب أن كانت له مشاركات أفريقية مع فريق النصر منها 2010، و2012، كما كانت له مشاركة جد إيجابية في دور المجموعات الأفريقي 2018، وشارك على سبيل الإعارة مع فريق الهلال عام 2015 في بطولة شمال أفريقيا.

والجدير بالذكر، أن فريق دارنس قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم، بهدف لمثله أمام فريق شباب الجبل. ( وال – درنة ) س أ / ر ت

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