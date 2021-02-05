برأسية  “عمارة”  الخمس يفرض التعادل الإيجابي على الاتحاد

طرابلس 05 فبراير 2021 ( وال – فرض فريق الخمس التعادل الإيجابي بهدف لمثله على الاتحاد مساء الجمعة، في المباراة المؤجلة من حساب ذهاب الأسبوع الأول لفرق المجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

حذر شديد

هذه المباراة التي جرت على أرضية ملعب طرابلس الدولي، توسطتها صافرة الحكم عبد الحميد قشيره، لم يرتقي فيها إلى مستوى المطلوب، حيث أن الأداء ظل منحصرًا في وسط الملعب، مصحوبًا بالحذر الشديد بين لاعبي الفريقين، في الوقت الذي تغيب عنها الفرص الحقيقة والسانحة للتسجيل.

المحاولات كانت عديدة، لكنها مبطلة في الثلث الأخير، وعند الدقيقة ( 8 ) صوب لاعب الخمس عبد الله بن خليل كرة من خارج مناطق العمليات التقطها الحارس معاد اللافي بسهولة، وشهد الدقيقة ( 28 ) هدف الاتحاد، بعدما سدد اللاعب ربيع الشادي كرة من مسافة بعيدة غالط بها الحارس أحمد الفيتوري مستقرة في شباكه.

فريق الخمس بقيادة مدربه عماد الدهماني تحرر أكثر، وأعتمد اعتماد كلي على تحركات عبد الله بن خليل، وعبد المؤمن كراوع، عند الدقيقة ( 39 ) قام اللاعب معاد عيسى بالتصويب على مرمى الخمس، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس أحمد الفيتوري .

رأسية عمارة

مع مطلع الدقيقة ( 40 ) ومن كرة نفذها بالملي من علامة الزاوية لاعب الخمس عبد الله بن خليل للمدافع أيوب عمارة، الذي بدوره أسكن الكرة برأسية ماكرة على يسار الحارس معاد اللافي، بعد أن خرج من مكان غير منظور معدلا النتيجة بذلك وواضعًا المباراة في نقطة البداية.

وتحصل الاتحاد في الدقيقة ( 46 ) على كرة حرة مباشرة، نفذها المهاجم محمد زعبية،لاسيما وأن الأخير تصويبته ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس أحمد الفيتوري، ومعها تنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

غلق المساحات

في الشوط الثاني، ظهر واضحًا على الاتحاد السرعة والتسرع من أجل تحقيق المراد وهز شباك أحمد الفيتوري مجددًا، بينما الخمس ظهر عليه استعمال طريق الضغط وغلق المساحات أمام لاعبي الاتحاد، بالإضافة إلى الهجمات السريعة المرتدة.

في الدقيقة ( 48 ) حاول لاعب الخمس عبد الرءوف الشبلي مباغثة الجميع، بعد أن قام بتصويبه التقطها معاد اللافي بنجاح، وعند الدقيقة ( 76 ) كاد البديل يعقوب عبد الله أن يسجل الهدف الثاني لفريقه، لكن يقضى الحارس معاد اللافي حالت دون دخول الكرة إلى شباكه.

وبعد دربكة بين مدافعي الخمس، تحصل الاتحاد في الدقيقة ( 82 ) على فرصتين سانحتين للتسجيل، ففي الأول صوب محمد زعبية كرة قوية أبعدها أحمد الفيتوري إلى ركنية، تليها رأسية المدافع عبد العزيز الصويعي والتي علت العارضة بقليل.

ففي الوقت بدل الضائع حاول محمد زعبية خطف هدف التقدم لفريقه، بعد أن صوب من زاوية ضيقة، وجدت تمركز جيد للحارس أحمد الفيتوري، ومعها تنتهي دقائق المباراة بالتعادل هدف في كل شبكة.

تبديلات الفريقين

قام كلا المدربين بالعديد من التغييرات، فمدرب الخمس عماد الدهماني أجرى أربعة تغييرات، حيث أقحم في الدقيقة ( 25 ) في تغيير اضطراري اللاعب محمد سويس بدلا من أيمن حريبش، وعند الدقيقة ( 60 ) أشرك المهاجم يعقوب عبد الله مكان اللاعب محمد سويس، في حين حملت الدقيقة ( 84 ) تغييران دخول كل من علي عبد الله، ومعتز الفاضلي، بدلا من عبد الرحمن حريبش، وعلي بالقاسم.

هذا وأشرك مدرب الاتحاد البرتغالي دا كوستا اللاعب حسن ماتا مكان اللاعب علي سلامة، وذلك عند الدقيقة ( 62 )، ففي الدقيقة ( 73 ) دخل اللاعب جهاد شلتون مكان اللاعب معاد عيسى، وفي الدقيقة ( 85 ) قام دا كوستا بأخر تغييراته والتي أخرج فيها علي مادي وزج باللاعب يوسف كاره.

بطاقات

يذكر أن حكم اللقاء عبد الحميد قشيره قد أشهر البطاقة الصفراء طوال المباراة في ثلاثة مناسبات، حيث تحصل الاتحاد على بطاقة وحيدة، كانت في الدقيقة ( 40 ) ونالها المهاجم محمد زعبية، في حين أشهر الحكم بطاقتين صفراوين لفريق الخمس، الأولى في الدقيقة ( 44 ) من نصيب المدافع أيوب أعماره، والثانية نالها عبد المؤمن كراوع في الدقيقة ( 92 ). ( وال – طرابلس ) س أ/ ر ت

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