التعادل الإيجابي يُخّيم على لقاء السويحلي والمدينة

مصراتة 05 فبراير 2021 (وال)- خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء السويحلي وضيفه المدينة، ضمن حساب اللقاء المؤجل من ذهاب الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على أرضية ملعب مصراتة الدولي، بصافرة الحكم عبد الواحد حريويدة، فريق المدينة كان أفضل نوعًا ما من مستضيفه السويحلي، وتعددت هجماته وألعابه بين الحين والأخر على مرمى الحارس علي شنينة .

عند الدقيقة ( 44 ) احتسب حكم اللقاء عبد الواحد حريويدة ركلة جزاء للمدينة، بعد عرقلة المهاجم المعتصم بالله بوشناف، تقدم لها اللاعب محمد التوهامي واضعًا كرته عكس حركة الحارس علي شنينة معلنًا عن هدف الأول في المباراة.

النصف الثاني من المباراة، شهد صحوة من قبل السويحلي؛ وظل باحثًا عن تعديل الكفة، وفي الدقيقة ( 55 ) تحصل السويحلي على كرة حرة مباشرة نفذها النيجيري أدوالي أكيندي صعبة على الحارس محمد عويضة، مسجلاً بذلك هدف التعادل لفريقه، لتنتهي بعدها المباراة على واقع هدف في كل شبكة. ( وال – مصراتة ) س أ/ ر ت

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