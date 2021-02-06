” عويلي ” يساند فريق الخمس أمام الاتحاد

طرابلس 06 فبراير 2021 ( وال ) قام مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع بلدية الخمس السيد “الهادي عويلي” بحضور مباراة الخمس والاتحاد على أرضية ملعب طرابلس.

ويعد حضور “عويلي” للمباراة ذاتها، مصدر مساندة ودعم لفريق بلدية الخمس، التي يترأس فيها الشباب والرياضة، سيما أن التشجيع يعمل على زرع ثقافة الانتصار، وما مدى أثرها على ذهن وفكر اللاعب.

والتقى مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع الخمس، والذي يعد حكما سابقا في كرة القدم، لاعبي الزمن الجميل منهم الدولي “علي أرحومة”، و”معاذ عبود”، بالإضافة إلى “علي المليان” .

والجدير بالذكر، أن مباراة الاتحاد والخمس قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم .( وال – طرابلس ) س أ

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