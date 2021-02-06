استعدادًا للكونفدرالية.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى مصر

وصلت بعثة النادي الأهلي بنغازي إلى مصر؛ تمهيدًا لبداية الاستعداد لخوض مباراة ذهاب الدور الـ 32 مكرر في الكونفدرالية أمام فريق موتيما بيمبي الكونغولي.

وكان الأهلي قد حقّق الفوز في مباراته الأولى أمام الهلال بهدفيْن لهدف في ملعب شهداء بنينا، ويسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الفريق الكونغولي، حيث تكون خير سند له في مباراة الإياب، ضمن مساعيه لانتزاع ورقة التأهّل لدور المجموعات.

وغادر الأهلي مُنافسات دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث تعادل ذهابًا في مصر دون أهداف، وخسر إيابًا بثلاثة أهداف لهدفيْن.

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