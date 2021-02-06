“الشلماني” يُشخّص لـ218 أوجاع الرياضة الليبية.. ومصير الملاعب

خاص| 218

أجرت “218” مقابلة خاصة مع رئيس اتحاد كرة القدم الحالي عبدالحكيم الشلماني، للحديث عن إمكانية رفع الحظر عن الملاعب الليبية وغيرها من الملفات التي تهم الكرة الليبية ومتابعيها.

218: متى سيزور الوفد الأفريقي ليبيا؟ ومتى ستظهر النتائج؟

الشلماني: ستبدأ زيارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى ليبيا في 9 من فبراير الحالي لمدة 3 أيام ويتكون الوفد من لجان متنوعة من الكاف تمتلك القرار في حسم الملف إما بالسلب أو الإيجاب واجتمعت مع مجموعة من الجهات المعنية في الدولة الليبية شرقا وغربا والأمور ميسرة حتى الآن وإن فشلت هذه المحاولة فإن الملف سيتعقد بصورة أكبر مستقبلا.

إقناع الكاف برفع الحظر عن الملاعب كان أمرا صعبا حيث اعترض بعض الأعضاء على هذا الملف مستشهدين بالانقسام السياسي والأوضاع المضطربة لكن بعض الأعضاء الآخرين كانوا خير داعم لزيارة الوفد.

218: لماذا قررت الترشح لرئاسة الاتحاد الكرة؟

الشلماني: الوضع الحالي في ليبيا أراه في تحسن والبداية كانت بعودة الدوري الممتاز كذلك التعاقد مع المدرب المونتينيغري زوران فيليبوفيتش الذي سيدرب المنتخب من ليبيا جميع هذه الأمور حفزتني على تقديم العمل الذي أريده.

218: الشارع الرياضي أصبح مستاء من المشاركات الخارجية الأخيرة؟ ما تعليقك؟

الشلماني: المشاركات بشكل مستمر بغض النظر عن النتائج ساعدتنا في إقناع الكاف على إرسال لجنة لرفع الحظر عن الملاعب

نحن غير سعيدين بلعب مباريات خارج بلدنا وكأننا لا نملك وطن يحتوينا وكسبنا من خلال الفترة الماضية منتخب قويا للشباب والناشئين.

218: ما هو برنامجك الانتخابي إن تم انتخابك كرئيس اتحاد كرة؟

الشلماني: حتى الآن لجنة الانتخابات والطعون لم تعتمد الأسماء المرشحة بالنسبة وفي ملف ترشحي قدمت بعض من خطط عملي وأعمل حاليا بمجموعة من الخبراء وفريق إعلامي سيساعدني في المرحلة القادمة واستفدت كثيرا من تجربتي في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

218: ملف المنتخب تعاقب كثر على تدريبه.. ما هو السبب؟

الشلماني: تعاقدنا مع المدرب فوزي البنزرتي لـ6 أشهر وجاءت كورونا التي جمدت الرياضة إجمالا ونظرا للوقت الضيق استقرينا على التعاقد مع المدرب علي المرجيني الذي خانه الحظ في لحظات معينة أمام غينيا الاستوائية.

وبعد كل هذه الأحداث قررنا تشكيل لجنة وظيفتها اختيار مدرب المنتخب الوطني وفي نهاية المطاف تم الاستقرار على المدرب المونتينيغري زوران فيليبو فيتش الذي تعهد بتدريب المنتخب في ليبيا كما سيتكفل بتطوير المدربين والكوادر الرياضية الليبية.

218: هل يمتلك الشلماني شجاعة الاعتراف بالخطأ أو التقصير؟

الشلماني: من يعمل ينبغي أن تكون لديه أخطاء.. عندما استلمت رئاسة اتحاد الكرة لم أستلم حتى مكتبا خاصا لنا ولا يوجد من يريد مساعدتنا.

بعض الوسائل الإعلامية أصبحت تتصيد الأخطاء فقط دون الحديث عن الجوانب الإيجابية وهذه الأمور تسبب لنا إحباطا كبير

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