مكتب الرياضة ببنغازي يختتم دورة مُدرّبي الأندية والأكاديميات

اختتمت في كلية العلوم بجامعة بنغازي دورة لمدربي الأندية وأكاديميات كرة القدم.

واستمرت الدورة ثلاثة أسابيع تحت إشراف مكتب الرياضة بنغازي والأكاديمية الأولمبية للمنطقة الشرقية.

وقدم الدورة عدد من المختصين في عدة مجالات رياضية وفي علم النفس وشهدت مُشاركة ما يقرب من 30 متدربًا من مدينة بنغازي وبقية المدن الأخرى.

وشملت الدورة الجانبيْن النظري والعملي، ضمن مساعي مكتب الرياضة لتطوير الكوادر الرياضية الليبية وتأهيلها.

وتعمل الهيئة العامة للشباب والرياضة طوال الفترة الماضية على استثمار فترة التوقف التي حدثت بسبب “كورونا” في سبيل إقامة العديد من الدورات التدريبية وغيرها.

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