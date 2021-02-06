بهدفي “المهدي” و  “كراوع” الأهلي طرابلس يجتاز المحلة

طرابلس 06 فبراير 2021 ( وال ) – نجح فريق الأهلي في تجاوز فريق المحلة بنتيجة هدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة المؤجلة من ذهاب الجولة الأول لفرق المجموعة الثانية، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم السبت – على أرضية ملعب طرابلس الدولي .

الحكم (خليل سنان) قاد هذه المواجهة الافتتاح للفريقين بالبطولة الليبية، وكما كان متوقعاً، أن الأداء لن يرتقي إلى المستويات الرفيعة، بيد أن الأهلي، ومقارنة بفترة الاستعداد ، وكذلك تواجد مجموعة من الزاد البشري الكبير هو الأفضل نسبياً من فريق المحلة، فكانت هجمات الأول على مرمى (أحمد عياد) عديدة.

هذا وسجل المهاجم (معتز المهدي) حضوره مع الأهلي بقوة في الدقيقة ( 10 )، وذلك عندما تمكن من أمضاء أول أهداف اللقاء، مستفيداً من التمريرة البينية للاعب (زكريا الهريش) واضعاً الأهلي في المقدمة على صعيد النتيجة،

المهد الهجومي للأهلي لم يتوقف، ومع مطلع الدقيقة ( 32 ) ومن كرة بينية لعبت من منتصف الملعب نحو المهاجم (معتز المهدي) تحصل الأخير على ركلة جزاء صريحة، بعد عرقلته من المدافع ( أحمد الحراثي ) ، ليتقدم للركلة المهاجم الأخر (أحمد كراوع) مترجماً وموقعاً بذلك الهدف الثاني باللقاء ومعه تنتهي مجريات الشوط الأول.

الحصة الثانية ، كانت أكثر نجاعة وسرعة من الشوط الأول، فالمحلة تقدم إلى الأمام ، ولم يفقد الأمل في الوصول إلى شباك (محمد نشنوش)، ففي الدقيقة (53) أبعد الحارس (محمد نشنوش) تصويبه المهاجم البديل للمحلة (الهادي أعماره).

وبدوره تواجد الحارس (أحمد عياد) في الدقيقة (71)، عندما كان متمركزاً بطريقة جيدة في مرماه، مبعداً التسديدة الخطرة للمهاجم ( طلحة رزق ) والتي كانت مباغثة إلى ركنية،

وعاد (الهادي أعماره) مجدداً ليمرر كرة بينية داخل منطقة عمليات الأهلي، وذلك في الدقيقة (78)، لكن تمريرته لم تجد المهاجمين ومرت بجوار القائم الإيسر، في حين نجح المحلة قلص الفارق في الدقيقة (3- 90 )، إثر تصويبه من كرة حرة مباشرة نفذها (عمر بلحاج) إستقرت في الجهة اليمنى للحارس (محمد نشنوش). (وال – طرابلس) س أ

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