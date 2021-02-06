بهدفين نظيفين .. النصر يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الليبي

بنغازي 06 فبراير 2021 (وال) – أستهل حامل لقب الدوري الليبي في أخر نسخة فريق النصر مشواره في البطولة الليبية بفوز على ضيفه نجوم أجدابيا بنتيجة هدفين نظيفين، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول ذهاب لفرق المجموعة الأولى، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم السبت – على أرضية ملعب شهداء بنينة في بنغازي.

كشف النوايا

هذه المباراة التي قادها الحكم (مصطفي الدرسي)، لم ترتقي للمستوى المطلوب، وذلك نظراً للتوقف الاضطراري والإجباري الذي طرأ على كرة القدم الليبية ، فضلاً على أن بداية اللقاء شهدت حذر شديد، فالنصر فضل التمهل قليلاً قبل تحريك خطوطه الهجومية، حتى يتسنى له كشف نوايا خصمه.

وعند الدقيقة (11) احتسب حكم اللقاء (مصطفي الدرسي) ركلة جزاء، تقدم لها اللاعب (مهند بوعجيلة) واضعاً كرته داخل شباك الحارس (علي الشعافي)، معلناً عن الهدف الأول للنصر والطامح في حملة الدفاع عن لقبه الأخير.

رغم الهدف الأول للنصر، فان الأداء لم يكن قوياً، ولم تظهر خطورة كبرى، وكان الأسلوب التكتيكي هو الطاغي داخل وسط الملعب، مما خفف من الخطورة على المرميين، وعند الدقيقة (28) تفنن لاعب النصر (زياد العلوني) بفاصل مهاري، بعد أن راوغ مدافعي الجهة اليمنى للنجوم ، واضعاً كرته عرضية، افتقدت إلى أقدام مهاجمي النصر.

وشهد الدقيقة (36) إضاعة هدفاً محققاً لفريق النصر عن طريق المهاجم (عزو بنينة)، والذي بدوره لم يستثمر عرضية زميلة (مهند بوعجيلة)، فيما حاول لاعب (نجوم أجدابيا) عند الدقيقة (41)، (طه بورواق) تعديل نتيجة اللقاء، لكن تصويبته كانت سهلة، ولم تشكل خطورة على مرمى( فتحي الطلحي )، بعدها تمكن ( علي الشعافي ) من أبعاد تصويبة (عبد السلام ديغا) عند الدقيقة (44)، لينتهي بعدها الشوط الأول بهدف من توقيع (مهند بوعجيلة).

بنينة والهدف الثاني

أرتفع نسق الأداء في الحصة الثانية قليلاً،ليتبادل الفريقان الهجمات من وسط الملعب، لكن الخطورة الحقيقة بقيت غائبة نتيجة للتسرع بالتمرير، وحملت الدقيقة ( 53 ) هدف النصر الثاني، وذلك عن طريق مهاجمه ( عزو بنينة )، والذي بدوره أستغل الكرة المرتدة من الحارس ( علي الشعافي )، سيما أن اللاعب ذاته قبيل تسجيل للهدف قام بمجهود فردي قادم من منتصف الملعب.

وكاد النصر أن يحرز ثالث أهداف اللقاء عند الدقيقة ( 55 )، وذلك بواسطة ( مهند بوعجيلة )، بعد أن روض له المهاجم ( عزو بنينة ) كرة رأسية وضعة مواجهاً لخشبات الحارس ( علي الشعافي)، في حين أبعد الحارس ( فتحي الطلحي ) تسديدة ( عماد سويري ) بعيد عن منطقة الجزاء، وذلك عند الدقيقة ( 58 ).

ومنع مدافع النصر ( صلاح فكرون ) في الدقيقة ( 69 ) نجوم أجدابيا من تقليص الفارق، عندما توغل ( طه بورواق )من الجهة اليسرى مسدداً كرة باتجاه مرمى النصر، أبطلها ( فكرون )،و مبقياً شباكه نظيفة، بينما كاد البديل ( محمد الحضيري ) في الدقيقة ( 88 ) زيارة شباك نجوم أجدابيا،، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم الإيسر للحارس ( علي الشعافي ). ليعلن ( مصطفي الدرسي ) بعدها عن صافرة النهاية بتفوق النصر بهدفين نظيفين.

تبديلات الفريقان

هذا وقام مدرب النصر المصري ( محمد عودة ) بخمس تغييرات تمثلت في، دخول اللاعب ( خطاب النجار ) كان ( محمد جمعة )، وفي الدقيقة ( 79 ) أشرك كل من ( إدريس الضراط ) ، و ( محمد الحضيري ) بديلاً عن ( صدام الورفلي )، و ( مهند بوعجيلة )، ودخل ( محمود والي ) ، و ( عامر التاورغي ) مكان كل من ( فائز الشيخي ) ، و (عزو بنينة ) وذلك عند الدقيقة ( 86 ).

ومن جهته أجرى المدرب التونسي ( العتيري ) ثلاثة استبدالات، وتمثلت في دخول ( محمد الأبيض ) بدلاً من ( سعد السعيطي )، وذلك عند الدقيقة ( 56 )، و حملت الدقيقة ( 71 ) تغيران تمثلت في دخول ( فائز عبد العزيز)، و ( شرف الدين عطية )، بدلاً من ( أحمد بودي )، و ( طه بورواق ).

إنذارات اللقاء

وأشهر حكم اللقاء ( مصطفي الدرسي ) في هذه المقابلة الكرت الأصفر في ثلاثة مناسبات ، كانت من نصيب ( مهند بوعجيلة )، و( أحمد الهرام ) من جانب النصر، و( سعد السعيطي ) من جانب نجوم أجدابيا( وال – بنغازي ) س أ

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