اخبار الرياضة

بمشاركة مختلف المدن .. انطلاق مهرجان “لم الشمل” للكرة الطائرة جلوس في بنغازي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انطلق بمدينة بنغازي اليوم السبت مهرجان “لم الشمل” في لعبة   الكرة الطائرة جلوس بمشاركة  رياضيين وأندية من مختلف المدن الليبية .

وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان عبد المنعم شبش المهرجان جاء بتنظيم اللجنة الباراولمبية وبإشراف نادي المستقبل للكرة الطائرة جلوس .

 شبش  أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24  – ” تم تجميع  لاعبين من مختلف مدن ليبيا في هذا المهرجان من أجدابيا، والبيضاء، و بنغازي، و الزاوية، و صبراتة، و طرابلس ”  .

وأشار  إلى أن الهدف من المهرجان هو التعريف باللعبة والتجانس بين اللاعبين بهدف تشكيل منتخب يضم لاعبين من جميع المدن .

وختم “أتمنى من الجهات المسؤولة  الاهتمام بهذه الشريحة ودعمها وتجهيزها للمشاركات الخارجية لرفع راية الوطن ” .

هذا وستتواصل فعاليات مهرجان “لم الشمل” بصالة الألعاب الرياضية بمركز المعاقين بمنطقة أرض الحراسة ببنغازي إلى يوم الإثنين المقبل .

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اخبار ليبيا 24

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