إيقاف حارس أياكس لمدة عام بسبب المنشطات

أوقف القسم التأديبي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم حارس مرمى فريق أياكس أمستردام اندريا اونانا لمدة 12 شهر بسبب انتهاكه قواعد تعاطي المنشطات.

وبحكم هذا القرار سيتوقف اونانا عن ممارسة أي نشاط لكرة القدم سواء محليا أو دوليا وبالتالي سيحرم الحارس أيضا من تمثيل منتخب بلاده الكاميرون في التصفيات الأفريقية وتصفيات كأس العالم ولن يكون حاضرا أيضا في كان الكاميرون مطلع العام المقبل.

وحسب اليويفا فقد تم اكتشاف مادة “فيوروسيميد”، والتي تعتبر مادة محظورة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في نتيجة اختبار جرى خارج منافسات خضع له الحارس في 30 أكتوبر الماضي.

وحسب تصريحات أياكس فإن أونانا قام بتعاطي دواء زوجته “بشكل خاطئ” عندما شعر أنه ليس بصحة جيدة وأنه أراد الحصول على قرص من الدواء لتخفيف الألم.

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