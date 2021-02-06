اخبار الرياضة

الأهلي طرابلس يبدأ مشوار الدوري بالفوز على المحلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة   

حقق الأهلي طرابلس الفوز اليوم السبت على حساب المحلة بنتيجة  هدفين مقابل هدف في مباراة احتضنها ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم الأهلي طرابلس بهدف للمهاجم الدولي “معتز المهدي” في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الثاني، وزاد المهاجم “أحمد كراوع” الغله لفريق العاصمة من ضربة جزاء في الدقيقة 34 .

ونجح عمر بلحاج في الدقيقة الأخيرة من تقليص الفارق للمحلة بعد نجاحه في تنفيذ ضربة حرة مباشرة .

وبهذه النتيجة وضع الأهلي طرابلس أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي المحلة من دون أي نقطة بعد جولة من المسابقة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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