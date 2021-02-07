وفاة أسطورة الملاكمة “ليون سبينكس” عن 67 عاما

ودعت الأوساط الرياضية في العالم الملاكم الأميركي “ليون سبينكس” الذي توفي -الجمعة- عن عمر ناهز الــ 67 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وقد رحل في وجود عدد قليل من أسرته وأصدقائه المقربين بسبب قيود كورونا-حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن “سبينكس” قد فاز بميدالية ذهبية أولمبية ثم هزم أسطورة الملاكمة “محمد علي كلاي” ليصبح بطلاً بالإجماع للوزن الثقيل، حيث بزغ نجمه أولاً بعد فوزه بذهبية وزن خفيف الثقيل لصالح الولايات المتحدة الأميركية في أولمبياد مونتريال بـ”كندا” عام 1976 لكنه فاجأ العالم بعد عامين في نزاله الثامن فقط كمحترف عندما هزم “محمد علي كلاي” في لاس فيغاس الأميركية عام 1978 م.

ونجح “محمد علي كلاي” في الثأر لهذه الخسارة في إعادة للنزال بعد سبعة أشهر أخرى في “نيو أورليانز”، ثم نافس “سبينكس” على لقب الوزن الثقيل مرة واحدة أخرى ليخسر أمام “لاري هولمز” في عام 1981 م .. واعتزل في عام 1995 وعمره 42 عاماً بسجل مثير للإعجاب يضم 26 انتصاراً من بينها 14 فوزا بالضربة القاضية.

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