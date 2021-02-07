من أجل رفع الحظر..الشلماني يلتقي القنطري في طرابلس

ومن المنتظر وصول الوفد يوم الإثنين القادم إلى العاصمة طرابلس في زيارة أولى ثم التوجه إلى مدينة بنغازي وذلك لمعاينة الملاعب والفنادق والأوضاع الأمنية والصحية في البلاد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق على وضع برنامج متكامل لاستقبال وفد الكاف وتأمين زيارته منذ وصوله إلى المطار وحتى مغادرته أرض الوطن في الزيارة التي ستتواصل 3 أيام.

وقال الشلماني إن هذه الزيارة تحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من الدولة وهيئة الشباب و الرياضة ووزارة الداخلية والجماهير الرياضية والإعلام الرياضي من أجل ضمان نجاحها بالشكل المطلوب والذي يليق باسم ليبيا وتحقيق الهدف المنشود وهو رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ سنوات وعودة المنتخبات والفرق الليبية إلى اللعب على الملاعب الليبية.