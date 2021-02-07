من أجل رفع الحظر..الشلماني يلتقي القنطري في طرابلس

أخبار ليبيا24
التقي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني برئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ” بشير القنطري “للتنسيق لزيارة وفد لجنة التفتيش التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاص برفع الحظر عن الملاعب الليبية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق على وضع برنامج متكامل لاستقبال وفد الكاف وتأمين زيارته منذ وصوله إلى المطار وحتى مغادرته أرض الوطن في الزيارة التي ستتواصل 3 أيام.
وقال الشلماني إن هذه الزيارة تحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من الدولة وهيئة الشباب و الرياضة ووزارة الداخلية والجماهير الرياضية والإعلام الرياضي من أجل ضمان نجاحها بالشكل المطلوب والذي يليق باسم ليبيا وتحقيق الهدف المنشود وهو رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ سنوات وعودة المنتخبات والفرق الليبية إلى اللعب على الملاعب الليبية.
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