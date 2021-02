ملعب “آنفيلد”، معقل فريق ليفربول، يحتضن مساء اليوم الأحد، قمة كروية مثيرة بين صاحب الأرض وضيفه مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، ويعتبر اللقاء شبه مصيري لحامل اللقب ليفربول، ففي حال خسارته أمام متصدر الدوري “السيتي”، سيبتعد الأخير عنه بفارق 10 نقاط، زائدا مباراة مؤجلة.

ووفقا ما ذكرت شبكة “thehardtackle”، فيتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وبالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فابينيو – أوزان كاباك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: جوردان هندرسون – تياغو ألكانتارا – فينالدوم.

في خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.

أما المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فمن المنتظر أن يعتمد على نفس نهج كلوب (4-3-3)، وعلى التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراييش.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – روبن دياز – وولكر.

في خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – إلكاي غوندوغان.

في خط الهجوم: فودين – غابرييل جيسوس – رحيم ستيرلينغ.

The post التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا