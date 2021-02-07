في طرابلس.. انطلاق منافسات دوري البراعم لأندية الممتاز

أقيمت يومي الجمعة والسبت لقاءات الجولة الافتتاحية لدوري البراعم لأندية الممتاز على مستوى الاتحاد الفرعي بطرابلس.

وفي أبرز النتائج حقق الأهلي فوزا ثمينا بهدفين لهدف على منافسه المدينة، بينما فرض الشط التعادل الإيجابي بهدف لمثله على فريق الاتحاد.

وفي بقية النتائج تفوق الوحدة على المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل وبنفس النتيجة فاز فريق رفيق على منافسه أبوسليم.

وتقام مباريات دوري الفئات السنية بطرابلس على ملاعب الأندية والتي من أبرزها ملاعب المدينة والأهلي والاتحاد والمحلة وأبوسليم وشهداء عبد الجليل بجنزور.

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