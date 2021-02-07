قمة نارية مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريمرليغ

تقرير 218

سيحتضن ملعب “أنفيلد” قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف ليفربول صاحب المركز الرابع ضيفه المتصدر مانشستر سيتي في صراع مرتقب ومتجدد بين المدربين “يورغن كلوب” وبيب غوارديولا.

ليفربول صاحب الأرض سيسعى إلى تحقيق الانتصار الثاني عشر هذا الموسم، وربما يكون الأهم له؛ وذلك لتعطيل مانشستر سيتي المتصدر والاقتراب من المنافسة على لقبه الذي ابتعد عنه بفارق سبع نقاط، تجديد الآمال سيكون على عاتق هداف البريمرليغ محمد صلاح وزميله ساديو ماني، إضافة إلى تشكيلة تضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة في المنافسة المحلية.

أما “السيتزن” بقيادة “بيب غوارديولا” فسيأمل بإيقاف نشوة انتصارات “الريدز” أمام كبار البريمرليغ وحصد النقاط كاملة؛ لمواصلة الصدارة بامتياز، وقطع خطوة مهمة لاستعادة لقبه الضائع الماضي لصالح ليفربول، وستكون المهمة أمام لاعبي السماوي وفلسفة “غوراديولا” المعتادة وخط دفاعه الأبرز هذا الموسم بقيادة “روبن دياز”، وخط وسطه بتألق الألماني إلكاي غاندوغان.

قمة قد تُحدد شكل المنافسة في النصف الثاني من موسم البريمرليغ، فالأوراق ستختلط في حال فوز ليفربول، أما في حال انتصار مانشستر سيتي فسيكون قد اقترب أكثر من استعادة لقبه الضائع في الموسم الماضي.

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