تألّق رونالدو يُطفئ توهّج روما.. في قمة كروية مشحونة

تقرير 218

قمة كروية احتضنها ملعب أليانز ستاديوم في “تورينو” بمواجهة يوفنتوس، الذي بدأ يعود للواجهة والسكة الصحيحة في الفترة الأخيرة وضيفه روما الساعي للصعود في الترتيب.

البيانكونيري انتظر حتى الدقيقة الثالثة عشرة لافتتاح التسجيل عبر تسديدة أرضية لنجمه كرستيانو رونالدو، الذي سجل هدفه السادس عشر هذا الموسم مواصلاً صدارة ترتيب الهدافين.

وردّ روما جاء مباشرة بتسديدة قوية من كريستانتي بكرة جانبت مرمى الحارس تشيزني، يوفنتوس لم يقف مكتوف الأيدي، ونجمه رونالدو اقترب من تعزيز النتيجة بأربع دقائق بتصويبة قوية ارتطمت بالعارضة بعدما تغيرت من المدافع، رونالدو كان مفتاح الخطر الأكبر لدفاعات ذئاب العاصمة والفرصة الأخيرة له في الشوط الأول تمكن الحارس لوبيز من إبعادها بكل اقتدار.

الشوط الثاني انطلق بهجمة سريعة للسيدة العجوز وفرصة أضاعها ألفارو موراتا، وروما حاول عدة مرات تسجيل التعادل لولا التدخلات المتكررة للحارس البولندي تشيزني، وبعد عدة محاولات للبيانكونيري سجل مدافع روما إيبانيز بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لرفقاء رونالدو بعدما حاول إبعاد عرضية السويدي كولوسيفسكي.

تقليص الفارق من روما لم يكن بالأمر الهيّن وجميع الفرص باءت بالإخفاق ليُحقق يوفنتوس انتصاره الثالث توالياً، رافعاً رصيده إلى اثنتين وأربعين نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، فيما توقف روما عند أربعين نقطة بعدما خسر للمرة الخامسة هذا الموسم.

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