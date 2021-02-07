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“إيفرتون” يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد “إيفرتون” بتعادل ثمين من ملعب “أولد ترافورد” أمام مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لمثلها، في الجولة الثالثة والعشرين من البريمرليغ.

وتقدّم الشياطين الحمر في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة والعشرين عبر مهاجمه إيديسون كافاني، وعزز المتألق برونو فيرنانديز التقدّم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بطريقة رائعة، وقلّص إيفرتون الفارق عبر عبد الله دوكوري في الدقيقة التاسعة والأربعين.

وسجّل خاميس رودريغيز هدف التعادل بحلول الدقيقة الثانية والخمسين، ليعود مانشستر يونايتد للتسجيل مجدداً عبر سكوت ماكتوميناي في الدقيقة السبعين، لكن كالفيرت ليوين تمكن من التعديل في الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا التعادل رصيده إلى خمس وأربعين نقطة في المركز الثاني، فيما رفع التوفيز رصيده إلى سبع وثلاثين نقطة في المرتبة السادسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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