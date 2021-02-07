“تورينو” يُجبر مضيفه أتالانتا على التعادل في بيرغامو

أجبر “تورينو” مضيفه أتالانتا على التعادل في ملعبه بثلاثة أهداف لمثلها، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر أتالانتا بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عشرة بواسطة جوسيب إيليسيتش، وعزز روبن جوسينس التقدّم بعد خمس دقائق لأصحاب الأرض، وأضاف الكولومبي لويس موريل الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والعشرين، إلا أن الضيف استطاع تقليص الفارق عن طريق هدافه أندريا بيلوتي في الدقيقة الثانية والأربعين.

وأضاف “جليسون بريمر” الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والأربعين، وقبل نهاية المباراة بست دقائق سجل “فيدريكو بونازولي” هدف التعادل لتورينو، ليرفع أتالانتا رصيده إلى سبع وثلاثين نقطة في المركز السابع، فيما رفع تورينو رصيده إلى ست عشرة نقطة في المركز السابع عشر ليغادر مناطق الهبوط.

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