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في سيناون.. مناشدة لمسؤولي الرياضة للاهتمام بالبنية التحتية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في الملعب الترابي بواحة سيناون بالتنسيق مع فوج الكشاف مباراتان وديتان جمعت الأولى بين جمعية سيناون لتنمية المواهب ونادي الكواكب الشعواء بفئة البراعم.

ويسعى منظمو هذه المباريات للاحتكاك وكسب الخبرة ومناشدة المسؤولين في القطاع الرياضي بضرورة الاهتمام بهم.

واستمتع الجمهور الرياضي بعروض اللاعبين وبلمسات فنية حيث كان هدفهم من خلال هذا اللقاء إرسال رسالة للمسؤولين بالهيئة العامة للاهتمام بالمناطق النائية والبعيدة عن صنع القرار.

ويبقى السؤال الأهم الذي يطرحه القائمون على هذه المباراة هل سترى هذه المناشدة آذانا صاغية من صناع القرار في المجال الرياضي لإقامة الملاعب المعشبة والاهتمام بالبنية التحتية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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