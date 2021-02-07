“فاران” يُنقذ ريال مدريد من فخ خسارة جديدة

عاد ريال مدريد لتحقيق الانتصارات بعدما تغلب خارج أرضه على مضيفه “هويسكا” بهدفين لهدف، في إطار الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأخر “الميرينغي” في النتيجة عبر “خافي جالان” في الدقيقة الثامنة والأربعين، إلا أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وانتظر الريال حتى الدقيقة الرابعة والثمانين ليسجل هدفاً بواسطة رافائيل فاران أيضاً، مانحاً الريال نقاط المباراة كاملة، ليرفع رصيده إلى ثلاث وأربعين نقطة ليصعد للمركز الثاني مؤقتاً، فيما توقف هويسكا عند ست عشرة نقطة في المرتبة الأخيرة.

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