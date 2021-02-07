“تقرير”| مضمار بنغازي للألعاب القوى أعاد الحياة داخل المدينة الرياضية

بنغازي 07 فبراير 2021 (وال)- أعاد مضمار بنغازي للألعاب القوى الحياة داخل المدينة الرياضية بعدما كان مدمرًا ومهجورًا لسنوات.

ويقول رئيس الاتحاد الفرعي للألعاب القوى بالمنطقة الشرقية مفتاح التواتي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – “بفضل الله تعالى ومجهوادت القوات المسلحة الليبية، عادت الحياة داخل المدينة الرياضية بافتتاح هذا المضمار الذي سيكون من أبرز معالم المنشآت الرياضية في بنغازي، ليستفيد منه جميع الرياضيين والأندية الرياضية في المدينة”.

ويضيف التواتي أنه وضعت آلية العمل داخل هذا المضمار كتالي يومين للنساء مع وجود طاقم طبي نسائي وسيارة إسعاف، ويومين الرجال، ويومين لرياضي العاب القوى، ويطالب الجميع الالتزام بالمواعيد والمحافظة على المكان بعدم رمي قارورات المياه.

ويشير التواتي إلى أن هذا المضمار سيشهد العديد من الألعاب خلال الفترة القادمة، مثل: الجري للمسافات الطويلة، والقصيرة، والمتوسطة، وألعاب الميدانية مثل: رمي القرص، والجلة، والرمح، والمطرقة، والقفز بالزانة، بالإضافة إلى أنه سيتم استجلاب المواد الخاصة بهذه الرياضات، وسيكون هناك مخزن خاص لهذه المعدات.

وبدوره، يتحدث المشرف على المضمار شعبان الجطلاوي- لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم تكليفه من قبل القيادة العامة والاتحاد الفرعي وهيئة الشباب والرياضة بالإشراف على المضمار، وتم تخصيص أيام السبت والاثنين والأربعاء للنساء فقط، والأحد والثلاثاء والخميس للرجال، لحين وضع آلية العمل داخل هذا المضمار.

ويوضح الجطلاوي أنه كان هناك رسوم يتم دفعه للدخول، إلا أن القيادة العامة تدخلت وألغت رسوم الدخول وتعهدت بتكفل بجميع احتياجات هذا المضمار. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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