المغرب يفوز على “مالي” ويحتفظ بلقب “الشان”

فاز المنتخب المغربي على نظيره منتخب مالي 2 – 0 في المباراة النهائية بـ “الكاميرون” -الأحد- ليحتفظ بلقب بطولة أفريقيا وقد سجل المدافع “سفيان بوفتيني” الهدف الأول برأسية بعد ركلة ركنية لـــ “عمر النمساوي” في الدقيقة التاسعة والستين.

وأحرز منتخب المغرب هدفه الثاني من ركنية أخرى للاعب “عبد الإله الحافيظي” مررها “محمد علي بامعمر” للكابتن “أيوب الكعبي” الذي سجل برأسية أخرى في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما أنهت “مالي” المباراة بــ”10″ لاعبين بعد أن طرد الحكم المدافع “إيساكا ساماكي” بعد احتكاك عنيف ضد اللاعب المغربي “بامعمر” ليتلقى الإنذار الثاني بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

يذكر أن المغرب سبق أن نال لقب هذه البطولة على أرضه في 2018 م حين تفوقت على منتخب نيجيريا، بينما خسرت مالي النهائي للمرة الثانية بعد 2016 م وهذه النسخة هي الخامسة من البطولة التي انطلقت في 2009، وتوج المغرب بلقبين مثل الكونغو الديمقراطية، فيما أحرزت ليبيا لقباً واحدا.

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