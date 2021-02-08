الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن منع دخول الجماهير إلى الملاعب

طرابلس 8 فبراير 2021 (وال) -أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، واللجنة العامة لتنظيم المسابقات, برئاسة السيد حسين عبد الرحمن البوسيفي، كتابا مخاطبا فيه رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، بشأن منع دخول الجماهير إلى الملاعب، بحسب تعليمات اللجنة العلنية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، مع توقيع عقوبة بقيمة عشرة الأف دينار، على الأندية المخالفة، وذلك نظرا لتفشي الوباء.

وفي الوقت نفسه، ثمن الاتحاد دور الاتحادات الفرعية في انجاح المسابقات الرياضية، والعمل على إظهارها بالوجه المطلوب.

وطالب الاتحاد التنسيق مع مديريات الأمن لمنع دخول الجماهير إلى الملاعب منعا باتا، على أن يتم نقل جميع المباريات على الهواء مباشرة.(وال طرابلس) س خ.

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