القنطري والشلماني يطلعان على ملعب طرابلس قبل زيارة الكاف

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري، رفقة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بجولة تفقدية لملعب طرابلس الدولي للوقوف على جاهزيته قبل ساعات من وصول وفد الكاف .

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم قد كشف أن وفد من الاتحاد الأفريقي “كاف” سيبدأ زيارة إلى ليبيا في التاسع من فبراير الحالي، لمدة 3 أيام .

وكان الكاف قد فرض الحظر على الملاعب لليبية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، مما تسبب في إبعاد المنتخبات الليبية و الأندية بلعب مبارياتها خارج ليبيا منذ مايقرب أربع سنوات .