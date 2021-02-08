“مانشستر سيتي” يكتسح “ليفربول” ويُواصل صدارة البريمرليغ

تقرير 218

قطبا الكرة الإنجليزية “ليفربول ومانشستر سيتي” تواجها في قمة الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “أنفيلد” التاريخي.

البداية القوية؛ كانت من تهديد لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من روبيرتو فيرمينيو، أبعدها مواطنه إيدرسون مورايس، “السيتي”؛ انتظر حتى الدقيقة الـ 36 ليخترق نجمه رحيم ستيرلينغ خط دفاع “الريدز”، ويتوقف بعرقلة حصل منها على ركلة جزاء إلا أن إلكاي غاندوغان، أضاعها خارج إطار المرمى وسط حسرة من المدرب بيب غوارديولا.

انطلاق الشوط الثاني؛ شهد أول أهداف قمة “الأنفيلد” عن طريق المتألق غاندوغان، الذي صحّح إضاعة ركلة الجزاء بأفضل طريقة، “ليفربول”؛ حاول مباغتة دفاع “السيتي”، مباشرة، بعدة فرص لمعادلة الكفة، لكنه حصل في الدقيقة الـ 62 على ركلة جزاء عن طريق نجمه محمد صلاح الذي تكفل بنفسه بتسجيل هدف التعادل، مُواصلاً تربعه على عرش هدافي البريمرليغ .

“السيتي”؛ استغل خطأ الحارس أليسون ليستثمر ذلك بهدف جديد عن طريق هدافه إلكاي غاندوغان في الدقيقة الـ 73، ليُواصل التألق في الآونة الأخيرة، ضغط “السيتي” العالي؛ أجبر دفاع وحارس “الريدز” على الوقوع في المحظور، وهنا تمكن رحيم ستيرلينغ من تسجيل الهدف الثالث، والمائة له مع الفريق في كل المسابقات، مُستغلاً تمريرة بيرناردو سيلفا الرائعة، ليختتم الواعد فيل فودين الرباعية بهدف صاروخي قبل نهاية المباراة بسبع دقائق ليكتسح “السيتي”، “ليفربول”، ويُحقّق فوزًا غاليًا في “أنفيلد”، منذ عقود ويُواصل بذلك صدارته للترتيب بفارق خمس نقاط عن جاره “اليونايتد”.

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