“إبراهيموفيتش” يقود “ميلان” لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي

استعاد “ميلان” صدارة الدوري الإيطالي، بعد فوزه السهل على ضيفه “كروتوني”، برباعية نظيفة في الجولة الـ 21 من “السيريا آ”.

وتقدّم النجم زلاتان إبراهيموفيتش، في النتيجة منذ الدقيقة الـ 30 بالهدف الأول بعد تمريرة من رافائيل لياو، وعاد في الشوط الثاني لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64.

وعزّز أنتي ريبيتش الثلاثية في الدقيقة الـ 69، من كرة رأسية ليعود ريبيتش لاختتام الرباعية بعد دقيقة واحدة، مُواصلاً تألقه في الفترة الأخيرة .

وبهذه النتيجة؛ رفع “الروسونيري” رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، مُتقدمًا على جاره “إنتر” بنقطتيْن، فيما توقف “كروتوني”عند 12 نقطة في المركز الأخير .

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