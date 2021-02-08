مهرجان لم الشمل لكرة الطائرة جلوس بمركز تأهيل وإعادة تأهيل بنغازي

بنغازي 08 فبراير 2021 (وال) انطلق بمدينة بنغازي، مهرجان لم الشمل لكرة الطائرة ـ جلوس، بقاعة مركز تأهيل وإعادة تأهيل بنغازي.

وكان هذا المهرجان، بمشاركة رياضيين على مستوى ليبيا ، تحت إشراف مستشار لجنة الفنية العليا الأستاذ “رمضان بوعزيزة” وتنظيم نادي المستقبل الرياضي لذوي الإعاقة الحركية برئاسة السيد “المبروك المرغني”.

هذا وقد حضر افتتاح المهرجان، رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي السيد “عبد الرحيم الزوي” و السيد “سعيد الحداد” مدير المركز و السيد “محمد السليني الفيتوري” المتحدث الرسمي للجنة البارالمبية الليبية.

وتخلل افتتاح المهرجان عدة كلمات، أولها كلمة رئيس الاتحاد الفرعي و مستشار اللجنة الذي رحب بضيوف مهرجان لم الشمل .

وقد شهد المهرجان حضور كبير، لأندية على مستوى ليبيا منها ، نادي طرابلس و نادي صبراته ونادي الخمس ونادي ترهونة ونادي إجدابيا، ونادي البيضاء ونادي المستقبل بنغازي المستضيف .

كما وضعت اللجنة المشرفة على المهرجان، خطة دمج الرياضيين في فرق مختلطة لكل الأندية المشاركة على 4 فرق رياضية .

وكانت الفرق المشاركة على النحو التالي، فريق الحرية مدرب “هشام بوزكرة ” فريق الطليعة مدرب “عطية مسعود” فريق التقدم مدرب “سالم الشوقمان” فريق المجد مدرب “نوري الشاظوف”

وقد كانت نتائج المباريات على النحو التالي:-

المباراة الأولى (المجد ـ الحرية ) بتوفق فريق الحرية (3) أشواط مقابل صفر، وإدارة المباراة الحكم أول “حسين علي البركي”، والحكم الثاني “صالح المرغني”، ومسجل “مجدي المسماري” و راية “جمعة إمنيسي” و”سعد الورفلي”.

وجمعت المباراة الثانية فريق ( الطليعة ـ وفريق التقدم) وانتهت بفوز التقدم (3) أشواط، مقابل صفر وكانت بإدارة الحكم أول “صالح المرغني”، والحكم الثاني “جمعة إمنيسي” ومسجل “مجدي المسماري” و راية “حسين البركي” و “سعد الورفلي”.

المباراة الثالثة بين فريق (التقدم ـ وفريق المجد) وانتهت لصالح فريق التقدم (3) أشواط مقابل صفر وكانت بإدارة الحكم أول “سعد الورفلي” والحكم الثاني “صالح المرغني” و مسجل “مجدي المسماري” و مساعد مسجل “جمعة إمنيسي”.

واختتمت المباراة الرابعة بين (فريق الحرية ـ فريق الطليعة) و أسفرت نتيجة مباراة لصالح الحرية (3) أشواط مقابل شوط واحد لفريق الطليعة، وكانت بإدارة حكم أول “صالح المرغني” وحكم الثاني “سعد الورفلي” ومسجل “مجدي المسماري” ومساعد مسجل “جمعة إمنيسي” . (وال ـ بنغازي ) ر ع

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