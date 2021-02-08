ثنائيٌ ليبيٌ يُعزّز صفوف “كاظمة” الكويتي

وقّع الثنائي الليبي أحمد التربي، وأكرم الزوي، على كشوفات الانتقال لفريق “كاظمة” الكويتي لتمثيله في الموسم الجديد.

وأبدى الفريق الكويتي اهتمامه بالثنائي الليبي، الذي كان ينشط في الدوري الأردني، مع نادييْ “السلط” و”الفيصلي”.

ووصل “الزوي والتربي” إلى الكويت، في الساعات الماضية، وتم تقديمهما مساء أمس.

ويشهد الدوري الكويتي حضورًا قويًا للاعبين الليبيين؛ حيث يلعب السنوسي الهادي مع “العربي”، بينما مثّل سالم روما، في الفترة الماضية، نادي “النصر”.

وقدّم الثنائي الليبي عروضًا قويةً في الدوري الأردني، في الموسم الماضي؛ ممّا جعله محطّ أنظار العديد من الأندية على المستوى العربي.

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