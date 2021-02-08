سلة خالد بن الوليد تتفوق على السلفيوم ضمن دوري الفئات تحت “14” عامًا

بنغازي 08 فبراير 2021 (وال)-حقق فريق خالد بن الوليد فوزًا سهلا ومستحقًا على ضيفه فريق السلفيوم بفارق (61) نقطة، بواقع ( 76 ) مقابل ( 15 ) نقطة، ضمن حساب الأسبوع الثاني من دوري فئات تحت ( 14 ) عامًا لكرة السلة.

هذا وقاد المباراة التي أقيمت مساء الأحد، تحت إشراف الاتحاد الفرعي في مدينة بنغازي، ثنائي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكمًا أولا، ومحمد بن صريتي حكمًا ثانيًا، نجح فيها خالد بن الوليد من إنهاء الربع الأول لصالحه بنتيجة (32) نقطة دون مقابل، وعزز تفوقه على صعيد اللعب والنتيجة أيضًا في الربع الثاني والذي انتهى لمصلحتهم بنتيجة (19) مقابل ( 4 ) نقاط، لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لخالد بن الوليد بنتيجة ( 51 ) مقابل ( 4 ) نقاط.

في الشوط الثاني، واصل أبناء المدربان إسلام الجالي وصالح حويل، التفوق مع توسع فارق النتيجة زج المدربان بكل اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب في المباريات الودية أو حتى الرسمية، وذلك للوقوف على قدرتهم في مزاولة كرة السلة مستقبلا، لينتهي الربع الثالث لصالحهم بنتيجة (17) مقابل (4) نقاط، فين حين كانت نتيجة الربع الأخير لهم أيضًا بنتيجة (8) مقابل ( 7 ) نقاط.

هذا وقد جلس على طاولة التحكيم كل من نجلاء العقوري مسجلا، وفهيم السعيطي مسجل إلكترونيًا، فيما أسندت مهمة الميقاتي للحكم أمال العقوري. (وال -بنغازي) س أ / ر ت

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