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ميسي يتألق ويقود برشلونة لعبور “بيتيس” في الليغا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه “ريال بيتيس” بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب “بينتو ديامارين” في الجولة 22 من الليغا.

وتقدّم الفريق الأندلسي في النتيجة منذ الدقيقة 38 عبر بورخا إيجليسياس، وانتظر برشلونة حتى دخول النجم ليونيل ميسي الذي سجل التعادل في الدقيقة 59، قبل أن يعزز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين بخطأ مدافع بيتيس فيكتور رويز، لكن أصحاب الأرض عادوا لتسجيل التعادل عبر فيكتور رويز برأسية في الدقيقة 75، ليسجل البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو هدف الفوز قبل النهاية بثلاث دقائق.

وبذلك يصعد برشلونة للمركز الثاني بـ43 نقطة فيما توقف ريال بيتيس عند 30 نقطة في المرتبة السابعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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