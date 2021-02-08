رغم قلة الإمكانيات.. نادي فشلوم يسعى للنهوض مجدداً

يسعى نادي فشلوم للنهوض مجدداً والرفع من وتيرة نشاطه الرياضي، وبالأخص في كرة القدم بعد صعوده الموسم الماضي من الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية.

وبالرغم من افتقادها لملعب صالح للتدريب فإن فرق فشلوم ما زالت تواصل تحضيراتها للموسم الجديد بمختلف الفئات السنية.

وخاض فريق الأواسط عدة مباريات ودية، بعيداً عن معقلهم في منطقة فشلوم كان آخرها أمام أواسط أبوسليم الذين تفوقوا بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن قدّم شباب الغلالة الزرقاء مستويات باهرة ومُبشرة بمستقبل أفضل لهذا النادي المثابر، رغم ما يعانيه من إهمال وتهميش من الجهات المسؤولة عن الرياضة الليبية.

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