” تقرير”| الفزاني يقود سلة الأهلي بنغازي للفوز على المروج

بنغازي 08 فبراير 2021 (وال)- قاد اللاعب إبراهيم الفزاني فريقه الأهلي بنغازي تحت ( 18 ) عامًا لكرة السلة للفوز على ضيفه المروج بفارق سلتين، بواقع ( 93 ) مقابل ( 96 ) نقطة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الفئات العمرية في مدينة بنغازي.

هذا اللقاء أقيم مساء الأحد في مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية، لم يخلو من الإثارة والتشويق، كيف لا وأن الفريقين تبادلا الانتصار جولة بجولة، مما زاد هذه المباراة حماس أكثر داخل أرجاء الملعب، وحتى خارج خطوط ميدان المنافسة من قبل المدربين ودكه الاحتياط.

وكان التميز الأكبر في هذه المواجهة كان للاعب الأهلي إبراهيم الفزاني، الذي سجل أكثر عدد من النقاط في لقاء الأمس، والذي وصل إلى ( 38 ) نقطة، وعمل ( 10 ) متابعات، بالإضافة إلى تمريره ( 6 ) كرات حاسمة ” أسست”، ليقود بذلك فريقه للفوز الأول هذا الموسم معوضًا خسارته في الجولة الأولى أمام النصر.

الربع الأول من المباراة انتهى أهلاويًا بفارق نصف السلة، وبواقع ( 16 ) مقابل ( 15 ) نقطة، فعاد المروج في الربع الثاني ليستعيد عافيته وتفوق في ثاني الأرباع بفارق سلة وحيدة، بواقع ( 15 ) مقابل ( 13 ) نقطة، لتكون نتيجة الحصة الأولى مرجاوية خالصة بفارق نقطة وحيدة، بواقع (30 ) مقابل ( 29 ) نقطة.

وظهر الأهلي في الربع الثالث أفضل بكثير عن سابقه، وتمكن من حسم نتيجة هذا الربع لصالحه بفارق ( 12 ) نقطة، بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 9 ) نقاط، فيما انتهى الربع الرابع والأخير لمصلحة المروج بنتيجة ( 30 ) مقابل ( 23 ) نقطة، لتنتهي مجريات الشوط الثاني للأهلي ( 45 ) مقابل (39) نقطة.

يذكر أن هذه المباراة أدارها تحكيميًا إبراهيم البرعصي حكمًا أولا، ومحمد سكرانه حكمًا ثانيًا، فيما تكونت طاولة حكام الطاولة من أحمد البرعصي مسجلا، وعبد الحميد الحمري مسجل إلكتروني، وخالد أحنيش ميقاتي، وعادل الورفلي ميقاتي 24 ثانية.( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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