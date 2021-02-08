وصول وفد “الاتحاد الأفريقي” إلى طرابلس للنظر في رفع الحظر

وصل إلى مدينة طرابلس -مساء الاثنين- الوفد المكلف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بزيارة ليبيا للنظر في رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ عام 2014 م، بسبب الفوضى الأمنية والحروب التي اشتعلت منذ ذلك التاريخ.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” في استقبال

الوفد المكون من لجنة يترأسها “جبريل هيما حميدو ” رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم وتضم في عضويتها كل من ” كريستيان امانو ” ، المصري ” أحمد زكريا ” و ” محمود الهمامي ” أمين عام اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وذكرت المنصة الإعلامية للاتحاد الليبي لكرة القدم أن اللجنة ستباشر مهامها بزيارة ملعب طرابلس “11 يونيو سابقاً”- ثم القيام بجولة مفتوحة يعقبها عشاء عمل في المدينة القديمة /طرابلس، وفي اليوم التالي ستتحول اللجنة إلى مدينة بنغازي على متن طائرة خاصة لمعاينة ملعب شهداء بنينا –”هوغو شافيز سابقاً”- وبعض فنادق المدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية