بايرن ميونخ يفوز على الأهلي المصري بهدفين

فريق بايرن ميونيخ الألماني فاز على الأهلي المصري بنتيجة (2-0)، أمس الاثنين، في مباراة أقيمت على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقاد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه إلى الفوز في المباراة، حيث سجل هدفين في شباك الأهلي، في الدقيقتين 17 و85.

وبهذه النتيجة يصعد بايرن إلى اللقاء النهائي، الخميس القادم، للقاء تيجريس المكسيكي، فيما يواجه الأهلي المصري بالميراس البرازيلي، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلى قد تأهل لهذه المباراة بعد فوزه على فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي.

وهذه المرة الـ6 لمشاركة فريق الأهلى في كأس العالم للأندية، وأول مشاركة له كانت في بطولة عام 2005 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام اتحاد جدة السعودي، واحتل المرتبة الأخيرة.

واستطاع الأهلي حجز أماكن له في بطولات، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013. وهذه المرة الثانية التي يتواجه الأهلى مع بايرن، وكانا قد التقيا في مبارتين وديتين في 1977. وفقا لما ذكرت قناة “الحرة”.

