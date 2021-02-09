لجنة من “كاف” تصل إلى طرابلس لرفع الحظر على الملاعب الليبية

أخبار ليبيا24

استقبل، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، في طرابلس لجنة مكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” والتي تجري زيارة إلى ليبيا للنظر في رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ 2014.

ويترأس اللجنة، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، جبريل هيما حميدو، وتضم عضوية في عضويتها، أمين عام اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، محمود الهمامي.

وأفاد الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن اللجنة ستباشر مهامها بزيارة ملعب طرابلس ثم جولة مفتوحة وبعدها عشاء عمل في المدينة القديمة بطرابلس، وفي اليوم الموالي ستتحول إلى بنغازي على متن طائرة خاصة لمعاينة ملعب شهداء بنينا وبعض فنادق المدينة .