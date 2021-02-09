صدام مرتقب في ديربي إيطاليا بنصف نهائي الكأس

تقرير 218

موعدٌ منتظرٌ يحتضنه مسرح “أليانز ستاديوم”، فالقمة هذه المرة تحمل عنوانًا واحدًا “الحسم من أجل العبور إلى نهائي كأس إيطاليا”، “يوفنتوس” صاحب الأرض يستقبل “إنتر”، في إياب نصف النهائي.

“البيانكونيري”، وبعد العودة بالانتصار من جوزيبي مياتزا بثنائية كريستيانو رونالدو الذي يعيش أفضل فتراته في الموسم؛ سيدخل المواجهة بهدف الوصول للمباراة النهائية، ووضع أولى بصمات المدرب الشاب أندريا بيرلو في الواجهة المحلية.

“يوفنتوس”؛ سيدخل ديربي إيطاليا، مفتقدًا لجهود “أرون رامسي”، واحتمالية غياب باولو ديبالا، للإصابة، كما لم تُحدّد حتى الآن، إمكانية مشاركة ليوناردو بونوتشي من عدمها.

رد الاعتبار؛ سيكون أولوية قصوى لـ”إنتر”، الذي يطمح للتواجد في نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2011، والتتويج الأخير للفريق في المسابقة.

المدرب أنطونيو كونتي؛ سيسترجع أبرز عناصره الأساسية وعلى رأسهم روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي، فيما قد يدفع بروبيرتو غاليارديني أو كريستيان إيركسن؛ لتعويض غياب أرتورو فيدال المرتقب.

طريق “يوفنتوس” في المسابقة هذا الموسم؛ تكّلل بانتصارات على “جنوى وسبال” قبل الوصول للمربع الذهبي، فيما أبعد “إنتر” فيورنتينا، وتخطّى “ميلان” في ديربي دي مادونينا .

مواجهة ديربي إيطاليا الثالثة هذا الموسم؛ ستجذب أنظار متابعي الكرة الإيطالية عبر العالم، فرغم عدم حضور الجمهور في “أليانز ستاديوم”؛ إلا أن التوقعات بمواجهة مرتقبة ستعكس حجم القمة تاريخيًا، وبمستوى الفريقين خلال الموسم الجاري.

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