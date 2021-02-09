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“سيلتا فيغو” يوقف تقدّم “أتلتيكو مدريد” في الليغا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرض “سيلتا فيغو” التعادل على مضيفه “أتلتيكو مدريد”، صاحب الصدارة، بهدفيْن لمثلهما، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في ختام الجولة الـ 22 من الليغا.

وتقدم الضيوف بهدف سانتي مينا في الدقيقة الـ 13، إلا أن نجم “الروخي بلانكوس”، لويس سواريز ،عدّل النتيجة مع نهاية الشوط الأول.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق؛ أضاف “سواريز” الهدف الثاني ليُواصل تألقه هذا الموسم مُسجّلاً هدفه الـ 16، إلا أن “سيلتا فيغو” استطاع أن يُسجّل التعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق فاكوندو فيريرا.

وبهذه النتيجة؛ رفع “أتلتيكو مدريد” رصيده إلى 51 نقطة، ليتوقف للمرة الأولى منذ ثمانية انتصارات متتالية مع وجود مباراتيْن مؤجلتيْن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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