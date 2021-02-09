وفد “الكاف” يتفقّد ملعب طرابلس.. للنظر في رفع الحظر

تفقّد وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، المكلّف بمعاينة الملاعب والبنية التحتية؛ ملعب طرابلس الدولي، وذلك للنظر في فكّ الحظر عن الملاعب الليبية.

ويزور وفد “الكاف” ليبيا، هذه الأيام، للنظر في قرار رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية، منذ سبع سنوات، وتشمل الزيارة مُعاينة عدة مرافق في طرابلس وبنغازي.

وكان “الكاف” قد كلّف لجنة لمعاينة الملاعب الليبية، برئاسة جبريل حميدو رئيس اتحاد الكرة في النيجر، وعضوية كلٍّ من كريستيان مانو وأحمد زكريا ومحمود الهمامي أمين عام اتحاد شمال أفريقيا.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال هذه الزيارة لإقناع وفد “الكاف” بأن الملاعب الليبية باتت جاهزة لاستقبال المنافسات الدولية بعد طول غياب.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، قد استقبل الوفد في مطار معيتيقة بطرابلس، مساء أمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية