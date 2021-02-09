بودابست تحتضن مواجهة “مونشنغلادباخ والسيتي” بأبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة “بروسيا مونشنغلادباخ”، وضيفه “مانشستر سيتي”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة المجرية بودابست بدلاً من ألمانيا.

وأشار “اليويفا” إلى أن المواجهة ستلعب في 24 من الشهر الجاري في بودابست؛ وذلك بسبب فرض السلطات الألمانية حظر الدخول على الدول ذات المخاطر العالية لفيروس “كورونا”، حيث سيتواصل هذا الحظر حتى 17 من الشهر الجاري، على أقل تقدير.

وكان “اليويفا” قد نقل مواجهة “لايبزيغ وليفربول” إلى ملعب “بوشكاش أرينا” في بودابست، للأسباب ذاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية