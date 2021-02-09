لتزامنها مع انتخابات إدارة الاتحاد.. تأجيل مباراة “المدينة والاتحاد”

وافقت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم على تأجيل مباراة “الاتحاد والمدينة”، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، إلى يوم الجمعة المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قد حددت غدًا الأربعاء موعدًا لمباراة “الاتحاد والمدينة”، قبل أن يتقدّم الفريقان بطلب تأجيلها؛ وذلك لتزامنها مع موعد انتخابات مجلس إدارة نادي “الاتحاد”.

وكانت جماهير “الاتحاد” قد انتخبت، مساء الأحد، الجمعية العمومية الجديدة للنادي، بقيادة الدكتور حسين الرمالي.

يُذكر أن “الاتحاد” قد تعادل مع “الخُمس” في الجولة الأولى من الممتاز ، فيما تعادل “المدينة” مع “السويحلي” في الجولة ذاتها.

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