“الخمس” يضمّ “الشبلي”.. في صفقة انتقال حرّ

عزّزت إدارة نادي “الخُمس” صفوف الفريق الأول بلاعب الوسط محمد الشبلي، في صفقة انتقال حرّ، بعد أن فسخ عقده مع” الأهلي طرابلس”.

وكان “الشبلي” قد خاض مع “الأهلي طرابلس” مشاركته الأفريقية في الكونفدرالية، قبل الاتفاق مع الإدارة على فسخ عقده بالتراضي.

وتدرّج “الشبلي” في الفئات السنّية بالنادي “الأولمبي”، ولعب ضمن صفوف الفريق الأول، لينتقل بعدها لـ”الأهلي طرابلس”، كما خاض تجربةً احترافيةً مع “سانتا كلارا” البرتغالي، ومن ثمّ عاد لـ”الأهلي”، ومنه إلى “الاتحاد”.

كما مثّل “الشبلي” ألوان المنتخب الوطني، في أكثر من مناسبة؛ أبرزها في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، والتي تُوّج بها “فرسان المتوسط” في جنوب أفريقيا عام 2014.

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