“المحلة” يفتتح دوري الأشبال بـ”فوز مثير” على “الوحدة”

حقّق “المحلة”، بملعبه، فوزًا مثيرًا على مُنافسه فريق “الوحدة”، بهدفيْن مقابل هدفٍ، في افتتاح لقاءات مسابقة الأشبال لأندية الممتاز على مستوى طرابلس.

كما سجّل “الشط” تفوقًا عريضًا على فريق “أبوسليم”، بأربعة أهداف لهدفيْن في المباراة، التي أُقيمت بملعب نادي “أبوسليم” الرياضي.

وبملعب شهداء عبدالجليل بجنزور؛ حسم التعادل الإيجابي بهدفيْن لمثلهما، لقاء القمة التقليدي بين فريقيْ “الأهلي والاتحاد”.

وتُقام، الجمعة المقبل، مُواجهات الأسبوع الثاني للمسابقة، حيث يلتقي “المدينة” مع “الأهلي”، و”الشط” مع “رفيق”، و”الاتحاد” مع “الوحدة”، و”المحلة” مع “أبوسليم”.

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