وفد “الكاف” يزور مدينة بنغازي لبحث إمكانية رفع الحظر عن الملاعب الليبية

بنغازي 09 فبراير 2021 (وال)-يصل اليوم الثلاثاء إلى مدينة بنغازي، وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بشأن بحث إمكانية رفع الحظر عن الملاعب الليبية منذ عام 2014 م.

هذا وقد أنهى وفد “الكاف” في وقت سابق من اليوم الثلاثاء جولته في ملاعب العاصمة طرابلس، للوقوف على مدى الجاهزية لرفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

من جهة أخرى، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري عقد في وقت سابق، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، وبحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية سالم بوزريدة، لبحث الاستعدادات لاستقبال وفد “الكاف”.

يُشار إلى أن وفد “الكاف” سيختتم برنامج عمله يوم الخميس بعقد مؤتمر صحفي، لتوضيح نتائج وطبيعة زيارته التي كان الكاف قد أقرها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي على هامش انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. (وال-بنغازي) ر ت

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